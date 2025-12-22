Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, кто был с лидером «Солнцевских» на перевернувшейся в Мытищах лодке

Среди тех, кто находился на борту перевернувшейся в яхт-клубе в Мытищах лодке, помимо одного из бывших лидеров Солнцевской ОПГ Виктора Аверина, были отец гендиректора «Русгидро» Виктора Хмарина, бизнесмен Виктор Хмарин — старший, адвокат Виктор Перекатов, бизнесмен Шамистан Исмаил Оглы Алиев, телохранитель Иван Абрамушин и 18-летняя модель Екатерина Леонова. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Среди тех, кто находился на борту перевернувшейся в яхт-клубе в Мытищах лодке, помимо одного из бывших лидеров Солнцевской ОПГ Виктора Аверина, были отец гендиректора «Русгидро» Виктора Хмарина, бизнесмен Виктор Хмарин — старший, адвокат Виктор Перекатов, бизнесмен Шамистан Исмаил Оглы Алиев, телохранитель Иван Абрамушин и 18-летняя модель Екатерина Леонова. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Лодка, на борту которой находились шесть человек, перевернулась, и Аверин утонул. Остальные пятеро смогли выбраться из воды.

Солнцевская ОПГ, названная по одноименному району на юго-западе Москвы, была одной из наиболее влиятельных и опасных группировок России в начале 1990-х годов. Виктор Аверин считался одним из ключевых соратников ее основателя Сергея Михайлова. В отношении него несколько раз возбуждали уголовные дела, однако он ни разу не был осужден. Сам Аверин связь с группировкой никогда не подтверждал.