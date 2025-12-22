Стало известно, кто был с лидером «Солнцевских» на перевернувшейся в Мытищах лодке

Солнцевская ОПГ, названная по одноименному району на юго-западе Москвы, была одной из наиболее влиятельных и опасных группировок России в начале 1990-х годов. Виктор Аверин считался одним из ключевых соратников ее основателя Сергея Михайлова. В отношении него несколько раз возбуждали уголовные дела, однако он ни разу не был осужден. Сам Аверин связь с группировкой никогда не подтверждал.