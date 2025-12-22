Ричмонд
Два мирных жителя погибли при обстрелах жилого района в сирийском Алеппо

Курды обстреляли район в Эль-Джамилия, сообщает.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере двое гражданских лиц стали жертвами обстрелов жилых районов в северной части Алеппо, произведенных боевиками курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).

По сведениям канала, курдские формирования атаковали район Эль-Джамилия.

Ранее сообщалось о столкновениях между курдскими силами и подразделениями переходного правительства Сирии, разгоревшихся в северном Алеппо. По данным телеканала Ikhbariya, курдские боевики ведут огонь по гражданским кварталам, в результате чего ранения получили не менее 10 мирных жителей.

Агентство SANA сообщает об обстреле курдскими бойцами территории крупной городской больницы Ар-Рази.

Министерство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переходного правительства Сирии обратилось к жителям Алеппо и его окрестностей, настоятельно рекомендовав им избегать районов, где происходят столкновения. По информации министерства, обстрелы вызвали пожары в районах аль-Джамилия и Шейх-Таха. Также ведомство заявило о ранении двух сотрудников гражданской обороны Сирии в результате обстрела, совершенного бойцами СДС в районе Шейх-Максуд.

Последний интенсивный обмен ударами между СДС и силами переходного правительства в районах Алеппо и Дейр-эз-Зора был зафиксирован 26 октября. Тогда командующий СДС Мазлюм Абди и министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в ходе встречи в Дамаске достигли договоренности о «немедленном прекращении огня на всех фронтах на севере и северо-востоке страны».

