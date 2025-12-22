Два мирных жителя погибли при обстрелах жилого района в сирийском Алеппо

Министерство по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий переходного правительства Сирии обратилось к жителям Алеппо и его окрестностей, настоятельно рекомендовав им избегать районов, где происходят столкновения. По информации министерства, обстрелы вызвали пожары в районах аль-Джамилия и Шейх-Таха. Также ведомство заявило о ранении двух сотрудников гражданской обороны Сирии в результате обстрела, совершенного бойцами СДС в районе Шейх-Максуд.