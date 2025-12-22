Ричмонд
Число сбитых воздушных целей в Севастополе выросло до восьми

Воздушную тревогу в Севастополе объявили в 20.31 мск.

Источник: Аргументы и факты

В Севастополе системы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку, предпринятую украинскими боевиками. Губернатор Михаил Развожаев проинформировал, что количество уничтоженных воздушных целей достигло восьми.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в городе в 20:31 по московскому времени.

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито восемь воздушных целей как над морем, так и над разными районами города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

По информации, полученной от Спасательной службы Севастополя, предварительно зафиксировано падение обломков сбитого беспилотника в районе улицы Хрусталева.

Глава города подчеркнул, что в результате инцидента никто из жителей не пострадал.

Ранее сообщалось, что ночью над Россией сбили 41 украинский беспилотник.