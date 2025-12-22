Ричмонд
Системы ПВО сбили восемь украинских дронов над Чёрным морем и Севастополем

Расчёты противовоздушной обороны и Черноморского флота сбили восемь украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря и некоторыми районами Севастополя. Как сообщил местный губернатор Михаил Развожаев, силы ПВО продолжают отражать атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Источник: Life.ru

«По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении осколков от сбитого БПЛА в районе улицы Хрусталёва. Никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области три человека погибли в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль. Инцидент зафиксирован в посёлке Красный Пахарь Волоконовского района. В момент происшествия в автомобиле находились четверо. Двое погибли на месте, ещё один скончался до прибытия медицинских работников. Четвёртый пассажир выжил, но получил травмы.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

