Системы ПВО сбили восемь украинских дронов над Чёрным морем и Севастополем

«По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении осколков от сбитого БПЛА в районе улицы Хрусталёва. Никто из людей не пострадал», — говорится в сообщении.
Ранее в Белгородской области три человека погибли в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль. Инцидент зафиксирован в посёлке Красный Пахарь Волоконовского района. В момент происшествия в автомобиле находились четверо. Двое погибли на месте, ещё один скончался до прибытия медицинских работников. Четвёртый пассажир выжил, но получил травмы.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.