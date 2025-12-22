Авария с участием автомобиля Tesla произошла на северо-востоке Москвы

19 сентября на западе Германии электромобиль Tesla во время обгона на дороге вылетел на обочину, врезался в дерево и загорелся. В результате водитель и двое детей, которые находились внутри машины, сгорели заживо. С погибшими в транспорте находился еще один мальчик, которому удалось выбраться наружу своими силами.