Министр обороны ФРГ Писториус не верит в войну России и НАТО

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что не считает реалистичным сценарий предполагаемого «нападения» России на государства — членов НАТО. Шумиху вокруг такого развития событий создают ряд официальных лиц и политиков в Западной Европе, а Москва неоднократно это опровергала.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что не считает реалистичным сценарий предполагаемого «нападения» России на государства — членов НАТО. Шумиху вокруг такого развития событий создают ряд официальных лиц и политиков в Западной Европе, а Москва неоднократно это опровергала.

«Я не верю в такой сценарий (о нападении ВС РФ — прим. URA.RU)», — заявил Писториус в интервью газете Zeit. По его словам, Кремль «не стремится вести полномасштабную войну против НАТО».

О том, что страны Евросоюза готовятся к войне с Россией и пытаются использовать для этих целей Сербию, ранее заявлял экс-зампредседателя сербского правительства Александр Вулин, передает RT. До этого генсек НАТО Марк Рютте призвал европейских партнеров увеличить расходы на оборону, чтобы «сражаться с русскими». Европейские лидеры пугают жителей несуществующей угрозой для поддержания образа всемирного врага, уверены немецкие журналисты, отмечает «Царьград».

