«Уральские авиалинии» расследуют экстренную посадку Airbus в Ашхабаде

URA.RU уже писало, что Airbus, выполнявший рейс Дубай — Екатеринбург, днем 22 декабря экстренно приземлился на аэродроме в Ашхабаде. Командир воздушного судна обнаружил несоответствующую друг другу индикацию уровня топлива. В целях безопасности он выключил один из двигателей и посадил борт в ближайшем аэропорту.