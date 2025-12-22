«Уральские авиалинии» расследуют экстренную посадку Airbus в Ашхабаде

Борт совершил вынужденную посадку с выключенным двигателем.
Компания «Уральские авиалинии» проведет внутреннее расследование в связи с вынужденной посадкой самолета в аэропорту Ашхабада (Туркменистан). Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«Сначала проведем расследование, далее будет произведена оценка действий пилота, наземных служб, техперсонала. Пока считаем, что пилот сделал все грамотно и профессионально», — пояснили собеседники РИА Новости.
URA.RU уже писало, что Airbus, выполнявший рейс Дубай — Екатеринбург, днем 22 декабря экстренно приземлился на аэродроме в Ашхабаде. Командир воздушного судна обнаружил несоответствующую друг другу индикацию уровня топлива. В целях безопасности он выключил один из двигателей и посадил борт в ближайшем аэропорту.
Транспортная прокуратура инициировала проверку инцидента. На период ожидания пассажирам предоставлены все положенные услуги, подчеркнули в «Уральских авиалиниях». За людьми отправлен резервный самолет.