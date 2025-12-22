Вучич допускает, что сербское оружие на Украине попадет в чужие руки

Президент Сербии признал риск попадания сербских боеприпасов на Украину.
Президент Сербии Александр Вучич признал, что полностью контролировать конечных пользователей сербского оружия и боеприпасов невозможно, особенно в контексте конфликта на Украине. Он отметил, что страна подходит к экспорту очень внимательно, но чтобы продукция ВПК не попадала к недобросовестным конечным пользователям, гарантировать стопроцентно нельзя. Об этом Вучич сообщил на выступление в поселке Путинци.
«Можете ли контролировать это на 100 процентов? Это невозможно», — приводит РИА Новости слова Вучича на открытии спортивного центра. Он также добавил, что получил письма от профсоюзов оборонной промышленности о переполненных складах и что власти «подходят очень внимательно» к вопросу экспорта вооружений, а сербские фабрики оружия «должны жить».
По словам президента, с конца июня, после ужесточения требований, Сербия выдала всего 5−6 экспортных лицензий и строго контролирует поставки. Ранее Вучич заявлял, что власти следят, чтобы боеприпасы не попадали на Украину, но иногда это происходит.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве исходят из предположения, что Белград выполнит взятые на себя обязательства и воздержится от поставок вооружений Украине. По ее словам, президент Сербии Александар Вучич, находясь в Москве, делает одни заявления, а в других странах и регионах — совершенно иные. Москва выражает надежду, что Сербия и далее будет придерживаться линии на отказ от поставок вооружений на Украину.