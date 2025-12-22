Вучич допускает, что сербское оружие на Украине попадет в чужие руки

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве исходят из предположения, что Белград выполнит взятые на себя обязательства и воздержится от поставок вооружений Украине. По ее словам, президент Сербии Александар Вучич, находясь в Москве, делает одни заявления, а в других странах и регионах — совершенно иные. Москва выражает надежду, что Сербия и далее будет придерживаться линии на отказ от поставок вооружений на Украину.