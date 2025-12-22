Times: во Львове закончились места на кладбищах

Властям Львова приходится искать другие места для захоронения погибших, сообщила The Times.
Во Львове на одном из городских кладбищ полностью закончились места для захоронения военных, погибших на фронте. Об этом 22 декабря сообщила британская газета The Times. По данным издания, 10 декабря на действующем военном участке не осталось свободных могил, после чего власти Львова срочно выделили новый сектор под погребения.
«После почти четырех лет конфликта, 10 декабря, на нем (кладбище) закончились места для захоронения. Городским властям пришлось искать во Львове другие места для захоронения погибших», — пишет газета The Times.
Издание уточняет, что речь идет о секторе, где хоронят военнослужащих и добровольцев, погибших в ходе боевых действий. Муниципальные службы Львова, по данным The Times, заранее признали, что новый участок — лишь временное решение.
Ранее украинские и западные СМИ сообщали о расширении военных секторов кладбищ и в других крупных городах Украины. Там под новые участки выделяют дополнительные полосы земли, меняют планировку некрополей и переносят хозяйственные зоны. На этом фоне власти Львова, по информации The Times, стараются заранее планировать новые площадки под захоронения, учитывая, что существующих ресурсов может не хватить.