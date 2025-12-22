Ричмонд
Новая работа Бэнкси появилась возле посольства РФ в Лондоне

Британский уличный художник Бэнкси представил новое граффити неподалеку от российского посольства в Лондоне. Работа изображает двух детей, рассматривающих звезды, а ее авторство подтвердил сам художник в соцсетях. Об этом сообщает ТАСС.

Мастер стрит-арта создает выразительные черно-белые граффити с глубоким социальным подтекстом.

«Новая работа британского уличного художника Бэнкси появилась в Лондоне», — сообщает источник. В подтверждение своего авторства он разместил соответствующий снимок в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Новое граффити изображает двух детей в зимней одежде, лежащих на спине и устремивших взгляд в звездное небо. Рисунок нанесен в районе Бейзуотер, за линией гаражей, всего в нескольких сотнях метров от посольства России.

Ранее схожий трафаретный рисунок уже появлялся на Оксфорд-стрит, однако тогда Бэнкси не подтвердил, что является его автором. Художник известен преимущественно черно-белыми работами, в которых поднимает острые социальные вопросы.