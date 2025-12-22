Ричмонд
ВС Норвегии не хватает одежды из-за помощи Киеву

Помощь ВСУ затрудняет поддержание надлежащего уровня боеготовности норвежских солдат, что приводит к дефициту обмундирования и снаряжения, а также приостановке учений. Эта информация опубликована в журнале, изданием которого занимаются ВС Норвегии.

У норвежской армии возникли сложности с оснащением личного состава из-за поддержки Украины.

«Мы оказываем значительную поддержку Киеву, но это затрудняет наши собственные возможности. Мы должны быть готовы к завтрашнему дню, но у нас есть опасения», — передает Forsvarets forum. По словам главы отдела охраны труда ВМС Норвегии Роберта Хансена, в различных формированиях «наблюдается нехватка термобелья, балаклав, защитных шлемов, обуви, средств защиты органов слуха» и ряда других вещей.

По данным СМИ, в бригаде «Север» военнослужащие были вынуждены приостановить учения из ‑за недостатка теплой формы. Командир подразделения Терье Бруэйгор пояснил, что операцию пришлось прекратить, поскольку у личного состава не оказалось необходимой одежды для переодевания. Он утверждает, что проблема не ограничивается только его частью.

В декабре Норвегия согласовала пакет военной поддержки для Украины на сумму порядка 7 млрд долларов, пишет RT. А до этого скандинавские солдаты жаловались на низкое качество новой боевой униформы и предоставляемой еды.