ВС Норвегии не хватает одежды из-за помощи Киеву

«Мы оказываем значительную поддержку Киеву, но это затрудняет наши собственные возможности. Мы должны быть готовы к завтрашнему дню, но у нас есть опасения», — передает Forsvarets forum. По словам главы отдела охраны труда ВМС Норвегии Роберта Хансена, в различных формированиях «наблюдается нехватка термобелья, балаклав, защитных шлемов, обуви, средств защиты органов слуха» и ряда других вещей.