В Кургане подростки устроили хлопок на новой детской площадке. Видео

Сильный хлопок на детской площадке в Кургане напугал местных жителей.
В Кургане на недавно обустроенной детской площадке имени Максима Горького группа подростков применила мощное пиротехническое изделие, в результате чего прогремел сильный хлопок. Об этом сообщают жители в соцсетях.
«Ударная волна оказалась настолько сильной, что на расположенной поблизости автомобильной стоянке сработали сигнализации у машин. Подростки, устроившие это, отреагировали на инцидент громким смехом», — следует из видео, которое публикует telegram-канал «Типичный Курган».
Жители также отмечают, что в результате детская площадка получила повреждения. По факту случившегося в правоохранительные органы подано заявление.