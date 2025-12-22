Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кургане подростки устроили хлопок на новой детской площадке. Видео

В Кургане на недавно обустроенной детской площадке имени Максима Горького группа подростков применила мощное пиротехническое изделие, в результате чего прогремел сильный хлопок. Об этом сообщают жители в соцсетях.

Сильный хлопок на детской площадке в Кургане напугал местных жителей.

В Кургане на недавно обустроенной детской площадке имени Максима Горького группа подростков применила мощное пиротехническое изделие, в результате чего прогремел сильный хлопок. Об этом сообщают жители в соцсетях.

«Ударная волна оказалась настолько сильной, что на расположенной поблизости автомобильной стоянке сработали сигнализации у машин. Подростки, устроившие это, отреагировали на инцидент громким смехом», — следует из видео, которое публикует telegram-канал «Типичный Курган».

Жители также отмечают, что в результате детская площадка получила повреждения. По факту случившегося в правоохранительные органы подано заявление.