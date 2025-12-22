Спикер Рады Стефанчук обозначил условия для проведения выборов на Украине

Спикер Рады Стефанчук обозначил проблемы с голосованием военных и беженцев.
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал ключевые условия, необходимые для организации выборов в стране, однако не смог предложить какой либо вариант их решения. Об этом сообщает украинское издание «Новости.Live».
«Стефанчук назвал четыре условия для проведения выборов на Украине. В перечень этих вопросов входит организация голосования для военнослужащих ВСУ на фронте, для миллионов украинцев за границей, а также обеспечение избирательных прав украинских граждан на территориях, подконтрольных РФ. Кроме того, необходимым условием он назвал присутствие международных наблюдателей для обеспечения демократичности и безопасности выборов», — передает telegram-канал «Новости.Live».
В Верховной раде Украины на данный момент создается рабочая группа, которая будет в ускоренном порядке рассматривать вопрос о потенциальном проведении президентских выборов. Срок пятилетних полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. К этому моменту в стране, согласно конституционным нормам, уже должен был быть избран новый глава государства и проведена его инаугурация. Однако ни дата голосования, ни церемония вступления в должность нового президента назначены не были. Официальным обоснованием переноса выборов стало продолжение действия режима военного положения, который Верховная рада продлевает каждые 90 дней.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что в условиях, когда, по его мнению, президент Украины утратил легитимность, вся система государственной власти в стране также не может считаться законной. По его словам, граждане Украины допустили стратегическую ошибку, фактически отказавшись от проведения президентских выборов.