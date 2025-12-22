Спикер Рады Стефанчук обозначил условия для проведения выборов на Украине

В Верховной раде Украины на данный момент создается рабочая группа, которая будет в ускоренном порядке рассматривать вопрос о потенциальном проведении президентских выборов. Срок пятилетних полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. К этому моменту в стране, согласно конституционным нормам, уже должен был быть избран новый глава государства и проведена его инаугурация. Однако ни дата голосования, ни церемония вступления в должность нового президента назначены не были. Официальным обоснованием переноса выборов стало продолжение действия режима военного положения, который Верховная рада продлевает каждые 90 дней.