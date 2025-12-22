Глава района ЯНАО встретился с пострадавшими от крупного пожара в жилом доме

В Пуровском районе помогают пострадавшим от пожара.
В Пуровском районе ЯНАО прошла встреча главы муниципалитета Кирилла Трапезникова с жителями, пострадавшими от пожара в доме на улице Авиаторов. На встрече обсудили меры социальной поддержки и возможность предоставления нового жилья.
«С каждой семьей работаем индивидуально. Разъяснили правила получения мер социальной поддержки и возможности по предоставлению жилья, ответили на все вопросы. Поможем с оформлением документов и выдачей справок. Для оперативного взаимодействия создали специальный чат», — сообщил Трапезников в своем telegram-канале.
Для пострадавших организован сбор гуманитарной помощи. Пункты приема открыты в Добро. Центре (микрорайон Советский, дом 7) и в общественной организации «Милосердие» (улица Ленина, дом 34). Местные жители активно участвуют в сборе необходимых вещей для пострадавших соседей.
Крупный пожар в жилом доме произошел рано утром 22 декабря. В результате возгорания пострадали шесть человек, включая троих детей.