Туристы забросали камнями морского слона в охраняемом заповеднике в США

Ранее сообщалось, что лев из Васильевского зоопарка в Запорожской области выжил после удара беспилотника по вольеру. Животное получило контузию и некоторое время не подавало признаков жизни, однако позже пришло в себя и начало самостоятельно ходить. Владелец зоопарка сообщил, что зверю оказывают медицинскую помощь и продолжают лечение. Удар дрона разрушил несколько вольеров и наружные стены, а территория зоопарка осталась без внешнего ограждения. Дом для обезьян оказался полностью уничтожен, помещения для тигров и львов потребовали срочного ремонта.