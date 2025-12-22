Туристы забросали камнями морского слона в охраняемом заповеднике в США

В нацпарке США туристы бросали камни в морского слона. Видео © X / Monica S.
Инцидент произошёл 6 декабря на побережье морского заповедника Пойнт-Рейес. Мужчина и женщина находились на смотровой площадке горы Чимни-Рок и бросали камни в морского слона, который лежал на берегу. О происходящем в Службу национальных парков сообщил очевидец, наблюдавший прямую трансляцию из Японии.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда булыжники попали в животное. Сведения о его состоянии на данный момент отсутствуют. Сотрудники ведомства напомнили, что морские слоны находятся под федеральной охраной. Правоохранительные органы объявили причастных к инциденту в розыск. В национальном парке продолжают проверку обстоятельств произошедшего.
