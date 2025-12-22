Ричмонд
Туристы забросали камнями морского слона в охраняемом заповеднике в США

Туристы забросали камнями морское животное во время отдыха на пляже в Калифорнии. Об этом сообщил портал SFGate.

Источник: Life.ru

В нацпарке США туристы бросали камни в морского слона. Видео © X / Monica S.

Инцидент произошёл 6 декабря на побережье морского заповедника Пойнт-Рейес. Мужчина и женщина находились на смотровой площадке горы Чимни-Рок и бросали камни в морского слона, который лежал на берегу. О происходящем в Службу национальных парков сообщил очевидец, наблюдавший прямую трансляцию из Японии.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда булыжники попали в животное. Сведения о его состоянии на данный момент отсутствуют. Сотрудники ведомства напомнили, что морские слоны находятся под федеральной охраной. Правоохранительные органы объявили причастных к инциденту в розыск. В национальном парке продолжают проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что лев из Васильевского зоопарка в Запорожской области выжил после удара беспилотника по вольеру. Животное получило контузию и некоторое время не подавало признаков жизни, однако позже пришло в себя и начало самостоятельно ходить. Владелец зоопарка сообщил, что зверю оказывают медицинскую помощь и продолжают лечение. Удар дрона разрушил несколько вольеров и наружные стены, а территория зоопарка осталась без внешнего ограждения. Дом для обезьян оказался полностью уничтожен, помещения для тигров и львов потребовали срочного ремонта.

