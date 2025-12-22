Неожиданно погиб создатель Call of Duty Винс Зампелла

Винс Зампелла погиб в возрасте 55 лет.
Создатель серии шутеров Call of Duty и вице-президент издателя видеоигр Electronic Arts (EA) Винс Зампелла погиб в автомобильной аварии в США. Об этом 22 декабря сообщил телеканал NBC Los Angeles. По данным канала, смертельное ДТП произошло 21 декабря около 12:45 по местному времени на горной дороге к северу от Лос-Анджелеса, в районе хребта Сан-Габриэль в Калифорнии. В салоне находились двое человек.
Причиной гибели, по информации телеканала, стал выезд машины с трассы с последующим столкновением и пожаром. «Авария произошла около 12:45 по местному времени на дороге к северу от Лос-Анджелеса в горах Сан-Габриэль. По данным полиции Калифорнии, автомобиль, двигавшийся в южном направлении, съехал с дороги, врезался в бетонный барьер, после чего пассажира выбросило из машины. Водитель (вероятно, им был Зампелла) оказался в ловушке возникшего пожара и погиб на месте, а пассажир скончался в больнице», — говорится на сайте NBC Los Angeles.
Зампелла стоял у истоков франшизы Call of Duty как один из основателей студии Infinity Ward и продюсер ранних частей серии, включая Modern Warfare. Позже он создал студию Respawn Entertainment, где стал одним из ключевых разработчиков Titanfall и королевской битвы Apex Legends. В последние годы топ-менеджер курировал в EA развитие крупных онлайн-проектов и отвечал за перезапуск и стратегию серии Battlefield, включая работу над новой частью франшизы, известной как Battlefield 6. Его разработки и управленческие решения определяли развитие сегмента шутеров от первого лица в индустрии видеоигр.