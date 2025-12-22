Неожиданно погиб создатель Call of Duty Винс Зампелла

Причиной гибели, по информации телеканала, стал выезд машины с трассы с последующим столкновением и пожаром. «Авария произошла около 12:45 по местному времени на дороге к северу от Лос-Анджелеса в горах Сан-Габриэль. По данным полиции Калифорнии, автомобиль, двигавшийся в южном направлении, съехал с дороги, врезался в бетонный барьер, после чего пассажира выбросило из машины. Водитель (вероятно, им был Зампелла) оказался в ловушке возникшего пожара и погиб на месте, а пассажир скончался в больнице», — говорится на сайте NBC Los Angeles.