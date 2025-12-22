BZ: Европа раскололась после саммита по Украине

По данным опроса Insa для Bild am Sonntag, которые цитируют немецкие СМИ, деятельность Мерца одобряют сейчас 22% жителей Германии, тогда как 66% выражают недовольство его работой. В июне 2025 года, через несколько месяцев после вступления Мерца в должность канцлера, его курс поддерживали 57% респондентов. Падение рейтинга до нынешних значений характеризуется как рекордно быстрое и подтверждается результатами ARD-Deutschlandtrend. Показатели Макрона, по оценке немецких авторов, «еще более плачевны»: они указывают на устойчивое снижение доверия к президенту Франции и делают вывод, что это напрямую влияет на восприятие франко-германской инициативы по использованию замороженных российских активов внутри ЕС.