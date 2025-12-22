Ричмонд
Силы ПВО за три часа сбили 12 БПЛА над Черным морем и Республикой Крым

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в понедельник, 22 декабря, ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Черным морем и Республикой Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 11 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым и один дрон сбили над акваторией Черного моря.

В этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский беспилотник над российскими регионами. С 23:30 по 7:00 по московскому времени уничтожили шесть БПЛА: три — над Краснодарским краем, два — над Черным морем и один — над Брянской областью.

21 декабря стало известно, что обломки украинского дрона повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Краснодарского края, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
