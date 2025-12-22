Расчёты ПВО уничтожили 12 дронов ВСУ над Крымом и Чёрным морем за 3 часа

«22 декабря в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Основная часть целей пришлась на территорию Республики Крым. Ещё один беспилотник зафиксировали и уничтожили над Чёрным морем. Все аппараты относились к самолётному типу и находились в зоне ответственности дежурных сил ПВО. Информация о последствиях на земле не поступала.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. В операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также под удар попали места запуска дальнобойных БПЛА, штабы и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. По данным Минобороны РФ, поражение целей зафиксировали в 142 районах.
