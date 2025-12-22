Таксист жестоко избил и изнасиловал знакомую в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ, которая подразумевает насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Железнодорожный районный суд уже избрал меру пресечения для фигуранта. В инстанции подтвердили журналистам, что обвиняемый помещен под стражу на месяц и 27 суток — до 15 февраля 2026 года. В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.