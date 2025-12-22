Таксист жестоко избил и изнасиловал знакомую в Екатеринбурге

Инцидент произошел во время совместного отдыха.
В Екатеринбурге правоохранители задержали 41-летнего водителя такси по подозрению в избиении и изнасиловании 37-летней женщины. Инцидент произошел в СНТ «Вагончик» Железнодорожного района, сообщил источник в силовых структурах.
Все произошло на даче общей знакомой, где подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшей множественные удары по лицу и голове. «Сотрудники уголовного розыска нашли насильника. Но тот стал утверждать, что занимался сексом по обоюдному согласию. Его вывели на чистую воду благодаря полиграфу. Он пытался ввести следствие в заблуждение», — пояснил собеседник «КП-Екатеринбург».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 132 УК РФ, которая подразумевает насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Железнодорожный районный суд уже избрал меру пресечения для фигуранта. В инстанции подтвердили журналистам, что обвиняемый помещен под стражу на месяц и 27 суток — до 15 февраля 2026 года. В случае доказательства вины мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
О таксисте из Екатеринбурга, который ворвался в дом к пассажирке, чтобы ее изнасиловать, URA.RU рассказывало ранее. Тогда злоумышленника спугнула мать пострадавшей — он не смог довести до конца преступный умысел и сбежал, но был схвачен.