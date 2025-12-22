В Кургане на ходу загорелся автобус

Помимо этого, за минувшие сутки в области было зарегистрировано и ликвидировано еще десять пожаров в различных населенных пунктах. В селе Ключи Шадринского округа огнем были уничтожены жилой дом, баня, гараж и автомобиль на общей площади 120 квадратных метров, один человек был эвакуирован. В селе Байдары Половинского округа горел жилой дом (84 кв. м), а в селе Аджитарово Сафакулевского округа — также жилой дом на 20 квадратных метров. Возгорания бань произошли в селе Боровское Катайского округа (9 кв. м) и в селе Трусилово Шумихинского округа, где также загорелся навес (общая площадь 16 кв. м). Еще один пожар в жилом доме был потушен на территории Курганского СНТ «Мостовик». Предварительными причинами этих происшествий называют нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей и дымоходов. Во всех случаях обошлось без человеческих жертв.