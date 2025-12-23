Утечка водорода: на силиконовом заводе во Франции прогремел взрыв

Взрыв произошёл на французском предприятии, находящемся в коммуне Сен-Фонс департамента Рона, информирует BFMTV.
По данным телеканала, речь идёт о силиконовом заводе. В результате взрыва пострадали не менее четырёх человек. По одной из версий, о которой узнали представители средств массовой информации, причиной ЧП могла стать утечка водорода в лаборатории предприятия.
«На силиконовом заводе произошёл взрыв, по меньшей мере четыре человека получили ранения», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте случившегося находятся 35 пожарных машин, а также 13 единиц спецтехники. Вокруг предприятия установили двухкилометровый периметр безопасности. В Сети появились кадры, на которых запечатлён густой дым.
Rоммунf Сен-Фонс департамента Рона находится на востоке Франции.
Ранее сообщалось, что во Франции на кладбище Монпарнас в Париже прогремел взрыв. Предположительно, взорвался газовый баллон.
Также стало известно, что во французском Лионе группа вооружённых злоумышленников совершила нападение на лабораторию по очистке драгоценных металлов «Пуркери». По данным средств массовой инофрмации, при нападении пострадали несколько человек. Полици задержала пятерых предполагаемых участников нападения. Похищенное имущество возвращено.