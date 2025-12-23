Возгорание бытовок произошло на территории ГКБ имени Иноземцева

«На территории Городской клинической больницы имени Иноземцева произошло возгорание трех строительных бытовок на площади 50 кв. м. Принятыми мерами пожар ликвидирован», — сообщил собеседник агентства.
Информации о пострадавших не поступало.
Возгорание бытовок произошло по адресу: ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 4. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
