Возбуждено уголовное дело по факту отравления карбонарой в Люберцах

«По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
Руководство поручило главе ГСУ по Московской области Яковлеву Я. А. регулярно докладывать о ходе следствия, контроль за исполнением поручения ведёт центральный аппарат СК России.
Напомним, 22 декабря в Люберцах после употребления пасты карбонара из службы доставки продуктов питания были госпитализированы трое парней с признаками тяжёлого отравления. После съеденной еды плохо почувствовали себя мальчик 15 лет и двое его старших товарищей, которым по 19 лет. Впоследствии всем троим потребовалась срочная госпитализация. Медики, обследовав пациентов, поставили им одинаковый диагноз — гастроэнтерит. На данный момент состояние молодых людей врачи определяют как средней степени тяжести.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.