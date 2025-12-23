Ричмонд
Возбуждено уголовное дело по факту отравления карбонарой в Люберцах

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления пастой карбонара трёх людей в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Life.ru

«По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Руководство поручило главе ГСУ по Московской области Яковлеву Я. А. регулярно докладывать о ходе следствия, контроль за исполнением поручения ведёт центральный аппарат СК России.

Напомним, 22 декабря в Люберцах после употребления пасты карбонара из службы доставки продуктов питания были госпитализированы трое парней с признаками тяжёлого отравления. После съеденной еды плохо почувствовали себя мальчик 15 лет и двое его старших товарищей, которым по 19 лет. Впоследствии всем троим потребовалась срочная госпитализация. Медики, обследовав пациентов, поставили им одинаковый диагноз — гастроэнтерит. На данный момент состояние молодых людей врачи определяют как средней степени тяжести.

