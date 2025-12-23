Возбуждено уголовное дело по факту отравления карбонарой в Люберцах

Напомним, 22 декабря в Люберцах после употребления пасты карбонара из службы доставки продуктов питания были госпитализированы трое парней с признаками тяжёлого отравления. После съеденной еды плохо почувствовали себя мальчик 15 лет и двое его старших товарищей, которым по 19 лет. Впоследствии всем троим потребовалась срочная госпитализация. Медики, обследовав пациентов, поставили им одинаковый диагноз — гастроэнтерит. На данный момент состояние молодых людей врачи определяют как средней степени тяжести.