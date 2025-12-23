Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за случаев ОКИ в Люберцах

Ранее Life.ru писал, что в Люберцах после употребления пасты карбонара из службы доставки продуктов питания были госпитализированы трое парней с признаками тяжёлого отравления. Инцидент зафиксирован на территории спорткомплекса, расположенного на Смирновской улице. После съеденной еды плохо почувствовали себя мальчик 15 лет и двое его старших товарищей, которым по 19 лет. Впоследствии всем троим потребовалась срочная госпитализация.