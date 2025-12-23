Роспотребнадзор начал эпидрасследование из-за случаев ОКИ в Люберцах

По данным проверки, все пострадавшие являются участниками соревнований по бальным танцам. Установлено, что причиной отравления, вероятно, стала еда, которую предоставила кейтеринговая компания. Контракт с ней был заключён непосредственно организатором мероприятия. Примечательно, что доставка пищевой продукции осуществлялась из другого региона России. В настоящее время специалисты ведомства проводят комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, а ситуация находится на их постоянном контроле.
Параллельно Следственный комитет Российской Федерации сообщил о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего инцидента. Дело расследуется по статье 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Глава СК поручил руководителю Главного следственного управления ведомства по Московской области предоставить доклад о ходе процессуальной проверки. Исполнение данного поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Ранее Life.ru писал, что в Люберцах после употребления пасты карбонара из службы доставки продуктов питания были госпитализированы трое парней с признаками тяжёлого отравления. Инцидент зафиксирован на территории спорткомплекса, расположенного на Смирновской улице. После съеденной еды плохо почувствовали себя мальчик 15 лет и двое его старших товарищей, которым по 19 лет. Впоследствии всем троим потребовалась срочная госпитализация.
