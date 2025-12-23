Неожиданно для всех умер создатель Call of Duty Зампелла: что оставил после себя отец шутеров

При этом претензии к франшизе по поводу русофобии высказывались и ранее. Уже в октябре 2019 года, еще до официального выхода очередной части Call of Duty, критики указывали, что сюжет Modern Warfare строится на откровенно антироссийской концепции. В шестнадцатой части серии действие разворачивается в вымышленных странах Урзыкстан и Кастовия, в которых многие усмотрели прямые параллели с Сирией и Украиной. В первой из этих стран сюжет сосредоточен вокруг опасного химического оружия, за обладание которым борются сразу несколько сторон: западные спецслужбы, повстанцы, террористическая организация с вымышленным названием «Аль-Катала», а также российские военные во главе с вымышленным генералом Барковым.