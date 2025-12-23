Неожиданно для всех умер создатель Call of Duty Зампелла: что оставил после себя отец шутеров

Автомобиль Зампелла врезался бетонный барьер.
Культовый создатель серии шутеров Call of Duty и вице-президент издателя видеоигр Electronic Arts (EA) Винс Зампелла погиб в автомобильной аварии в США в 55 лет. Его игры имеют многомиллионную аудиторию по всему миру. Проекты Винса Зампелла прошли путь от героизации СССР до оголтелой русофобии. Что оставил после себя отец шутеров и почему Госдума требует запретить его игры — в материале URA.RU.
Винс Зампелла сгорел в своем авто.
Винс Зампелла погиб в возрасте 55 лет.
Создатель серии шутеров Call of Duty и вице-президент издателя видеоигр Electronic Arts (EA) Винс Зампелла погиб в ДТП в США. Авария со смертельным исходом произошла 21 декабря около 12:45 по местному времени на горном шоссе к северу от Лос-Анджелеса, в районе хребта Сан-Габриэль (штат Калифорния). В автомобиле находились два человека.
Как сообщает телеканал NBC Los Angeles, автомобиль выехал за пределы проезжей части, после чего произошло столкновение с последующим возгоранием. По информации полиции Калифорнии, машина, двигавшаяся в южном направлении, съехала с дороги и ударилась о бетонное ограждение. В результате удара пассажир был выброшен из салона. Предполагаемый водитель, им мог быть Зампелла, оказался заблокирован в охваченном огнем автомобиле и скончался на месте, тогда как пассажира доставили в больницу, где он позднее умер.
Чем знаменит погибший Винс Зампелла.
Шутеры Call of Duty получили высокую оценку среди геймеров.
Серия Call of Duty занимает одно из ключевых мест среди самых известных и коммерчески успешных шутеров от первого лица в мире. Проекты франшизы привлекают многомиллионную аудиторию за счет сюжетных кампаний с выраженным кинематографическим подходом. Игры отличает внимание к атмосфере различных военных эпох, а также постоянное внедрение новых решений в геймплей — от кооперативных зомби-режимов до футуристических боевых действий.
Первая часть франшизы, Call of Duty, вышедшая в 2003 году, сразу установила высокую планку для жанра шутеров от первого лица. Ее ключевым отличием стала акцентированная попытка реалистично передать события Второй мировой войны. Важной особенностью кампании был раздел на несколько линий, посвященных бойцам армии США, СССР и Великобритании, что формировало ощущение масштабного глобального конфликта. Игру до сих пор рассматривают как фундамент всей серии: она заложила основы командного геймплея и тактического подхода к сражениям.
Винс Зампелла был одним из сооснователей студии Infinity Ward и выступал продюсером первых частей Call of Duty, включая подсерии Modern Warfare. Позднее он создал студию Respawn Entertainment, где сыграл ключевую роль в создании Titanfall и королевской битвы Apex Legends. В последние годы, занимая руководящие позиции в Electronic Arts, Зампелла курировал развитие масштабных онлайн-проектов компании и взял на себя ответственность за перезапуск и стратегическое направление серии Battlefield, включая работу над новой частью, неофициально называемой Battlefield 6. Его проекты и управленческие решения оказали заметное влияние на дальнейшее формирование и развитие жанра шутеров от первого лица в индустрии.
Серия Call of Duty включает проекты, действие которых разворачивается в разных исторических периодах и повествовательных вселенных, поэтому единый универсальный порядок знакомства с франшизой отсутствует и во многом определяется предпочтениями игрока. Наиболее распространенным считается прохождение в последовательности выхода игр. В этом случае игроки стартуют с оригинальной Call of Duty (2003), затем переходят к тайтлам о Второй мировой войне — Call of Duty 2 и Call of Duty: World at War, после чего следуют к знаковой для серии Modern Warfare (2007), а далее — к более современным и футуристическим частям.
Как Call of Duty обвинили в русофобии.
Депутат Михаил Делягин обратился в РКН с предложением проверить серию шутеров Call of Duty.
Председатель комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин в декабре выступил с инициативой ввести запрет на распространение в России ряда шутеров серии Call of Duty: Modern Warfare, включая оригинальные версии и ремастеры. Поводом для этого он назвал наличие в данных играх выраженной русофобской повестки.
«Когда я решил ознакомиться с этими проектами, был шокирован. Практически на протяжении всего игрового процесса пользователь вынужден стрелять по российским военным. Для любого гражданина России это чрезвычайно болезненный опыт, своеобразный изуверский мазохизм. Единственные положительно поданные персонажи-русские — это те, кто взаимодействует с американскими и британскими диверсантами. В условиях, когда мы фактически вовлечены в прокси-конфликт с этими странами, подобная интерпретация выглядит особенно тревожно», — заявил Делягин.
В направленном письме к РКН парламентарий настаивает на необходимости запретить на территории России все игры линейки Call of Duty: Modern Warfare и их обновленные издания — начиная с оригинальной Modern Warfare 2007 года и последующих частей, заканчивая Modern Warfare II, вышедшей в 2022 году.
При этом претензии к франшизе по поводу русофобии высказывались и ранее. Уже в октябре 2019 года, еще до официального выхода очередной части Call of Duty, критики указывали, что сюжет Modern Warfare строится на откровенно антироссийской концепции. В шестнадцатой части серии действие разворачивается в вымышленных странах Урзыкстан и Кастовия, в которых многие усмотрели прямые параллели с Сирией и Украиной. В первой из этих стран сюжет сосредоточен вокруг опасного химического оружия, за обладание которым борются сразу несколько сторон: западные спецслужбы, повстанцы, террористическая организация с вымышленным названием «Аль-Катала», а также российские военные во главе с вымышленным генералом Барковым.
Блогер Илья Давыдов (известный под псевдонимом Maddyson) изначально рассматривал возможность участия в рекламной кампании этого проекта, в итоге отказался, несмотря на значительный гонорар. По его словам, принимать участие в продвижении, а тем более играть в откровенно «преступную» игру, где прямым текстом утверждается, что армия России является «террористической организацией» — «это надо быть полным уродом».