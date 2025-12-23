В Нидерландах девять человек пострадали при наезде автомобиля на зрителей шоу

«Девять человек пострадали, из них трое находятся в тяжёлом состоянии. Признаков умышленного деяния пока не было выявлено, однако полиция проводит расследование», — отметили правоохранители в соцсети X.
Инцидент произошёл около 18:45 по местному времени. Зрители стояли по бокам от трассы в ожидании торжественного проезда колонны украшенной сельскохозяйственной техники. За рулём автомобиля находилась 56-летняя местная жительница, которая получила лёгкие травмы и была задержана. На месте работали бригады скорой помощи, пожарные и полиция, были задействованы санитарные вертолёты.
Пострадавшие госпитализированы, проводится осмотр места происшествия. Муниципальные власти приняли решение о досрочном завершении праздничного мероприятия.
Ранее в Индонезии произошла авария с автобусом, в которой погибли 16 человек и ещё 18 получили травмы. Автобус следовал по маршруту Джакарта — Джокьякарта на высокой скорости, водитель не справился с управлением. Машина врезалась в ограждение и перевернулась. Все пострадавшие были доставлены в больницы, часть из них находилась в тяжёлом состоянии, а один из раненых позже скончался.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.