В Нидерландах девять человек пострадали при наезде автомобиля на зрителей шоу

Ранее в Индонезии произошла авария с автобусом, в которой погибли 16 человек и ещё 18 получили травмы. Автобус следовал по маршруту Джакарта — Джокьякарта на высокой скорости, водитель не справился с управлением. Машина врезалась в ограждение и перевернулась. Все пострадавшие были доставлены в больницы, часть из них находилась в тяжёлом состоянии, а один из раненых позже скончался.