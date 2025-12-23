Ричмонд
MWM: летные характеристики СУ-57 признали лучшими в мире

Истребитель Су-57 признан самолетом с наиболее выдающимися летно-техническими характеристиками в мире. Российская машина отличается существенно более высокой маневренностью и увеличенной дальностью полета по сравнению с зарубежными моделями аналогичного класса. Об этом сообщает американский военный журнал MWM.

Су-57 показал непревзойденные показатели на авиасалоне в Дубае.

«Летные характеристики Су-57 остаются лучшими в мире, со значительно большей дальностью полета, чем у любого западного истребителя, и особенно высокой маневренностью. Это было недавно продемонстрировано на авиасалоне в Дубае, когда прототип Су-57, будучи развернутым с полной противорадиационной и зенитной ракетной нагрузкой, все же показал способность, которая широко считается самым высоким в мире уровнем маневренности среди всех типов истребителей, несмотря на его вес», — отмечает издание.

В долгосрочной перспективе оснащение Су-57 новым двигателем даст возможность не только повысить максимальную скорость и маневренные характеристики самолета, но и сократить расходы на его техническое обслуживание. Помимо этого, возрастет объем мощности, доступной для работы бортовых систем, в том числе радиолокационного оборудования.

Ранее Франция приняла на вооружение военно-морской атомной авиации (FANU) модернизированную ракету ASMPA-R с возможностью нести ядерный боезаряд, сообщает RT. Параллельно с этим Париж ведет работу по обновлению своей ядерной доктрины.