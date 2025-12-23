MWM: летные характеристики СУ-57 признали лучшими в мире

«Летные характеристики Су-57 остаются лучшими в мире, со значительно большей дальностью полета, чем у любого западного истребителя, и особенно высокой маневренностью. Это было недавно продемонстрировано на авиасалоне в Дубае, когда прототип Су-57, будучи развернутым с полной противорадиационной и зенитной ракетной нагрузкой, все же показал способность, которая широко считается самым высоким в мире уровнем маневренности среди всех типов истребителей, несмотря на его вес», — отмечает издание.