Сыну бывшего главы ГУСБ МВД и ФМС Ромодановского грозит до 25 лет тюрьмы

По данным следствия, группа использовала служебные полномочия для фабрикации уголовного дела против владельцев компании, после чего потребовала за прекращение преследования взятку в 15 миллиардов рублей. Помимо этого, им вменяются фальсификация доказательств, незаконное возбуждение дел, содержание под стражей и дача ложных показаний.