Сыну бывшего главы ГУСБ МВД и ФМС Ромодановского грозит до 25 лет тюрьмы

Генеральная прокуратура РФ запросила 25 лет лишения свободы для Сергея Ромодановского, бывшего руководителя столичного следственного управления СКР по Северо-Западному округу, сына бывшего главы Главного управления собственной безопасности МВД и Федеральной миграционной службы (ФМС) Константина Ромодановского, и его подельника Рустама Юсупова в рамках громкого дела о заказном преследовании совладельцев крупной IT-компании Merlion. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщило издание «Коммерсантъ».
Вместе с ними перед 235-м гарнизонным военным судом предстают бывшие оперативники ФСБ Александр Бибишев и Павел Крылов, следователь Андрей Жирютин и адвокат Вадим Лялин. Все они обвиняются в организации преступного сообщества с целью силового захвата активов Merlion.
По данным следствия, группа использовала служебные полномочия для фабрикации уголовного дела против владельцев компании, после чего потребовала за прекращение преследования взятку в 15 миллиардов рублей. Помимо этого, им вменяются фальсификация доказательств, незаконное возбуждение дел, содержание под стражей и дача ложных показаний.
Прокуратура запросила для Жирютина 20 лет колонии, для Бибишева и Крылова — по 18 лет, а для адвоката Лялина — 16 лет. Дело находится на завершающей стадии, говорится в статье.
Генпрокуратура требует изъять многомиллионное имущество экс-следователя Андрея Жирютина, обвиняемого в фальсификации уголовного дела в отношении совладельцев компании Merlion. Бизнесменов обвиняли в поджоге дома и покушении на убийство, но оказалось, что дело сфабриковали следователи. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого запутанного дела.