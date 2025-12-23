В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

«Аэропорты Владикавказа (“Беслан”), Грозного (“Северный”) и Магаса. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация.
«Аэропорты Владикавказа (“Беслан”), Грозного (“Северный”) и Магаса. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.