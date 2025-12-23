Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация.

Источник: © РИА Новости

«Аэропорты Владикавказа (“Беслан”), Грозного (“Северный”) и Магаса. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.