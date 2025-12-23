«Ракеты и лазеры»: Трамп анонсировал массовую закладку американского «Золотого флота»

Дональд Трамп анонсировал создание «Золотого флота» и кораблей класса «Трамп».
Президент США Дональд Трамп представил амбициозную программу по созданию ракетно-лазерного щита на море — нового «Золотого флота», центральным элементом которого станут крупнейшие линкоры, носящие его имя. В планах — резкое увеличение числа авианосцев и подлодок, создание истребителя нового поколения F-47 и принудительное ускорение оборонного производства. Из чего будет состоять новая морская армада США — в материале URA.RU.
Создание «Золотого флота» США имени Дональда Трампа.
Трамп представил амбициозную программу по созданию ракетно-лазерного щита на море.
В США появится новый класс военных кораблей, названный в честь президента Дональда Трампа. В соответствии с расширением американского флота ВМС США заложат два новых крупнейших линкора класса «Трамп». Новый класс военных кораблей станет центральным элементом концепции президента по созданию нового «Золотого флота». На пресс-конференции президента США были плакаты с изображением корабля с надписью «Корабль класса Трамп USS Defiant».
Увеличение количества авианосцев и подлодок США.
Трамп также заявил о планах значительно увеличить флот. По его данным, Пентагон начал строить три больших авианосца. Также в США также строят 12−15 новых подводных лодок. Планы носят многоэтапный характер: «Начнем с двух кораблей, а потом превратим их в десять, и в итоге — в 20−25», — подчеркнул Трамп.
На строительство новых кораблей будет выделено 27 млрд долларов. Трамп подчеркнул, что для новых линкоров будет использоваться американская сталь, а после завершения эти суда водоизмещением 30−40 тысяч тонн станут флагманами ВМС.
Создание нового истребителя F-47.
Президент США сообщил о намерении обсудить с представителями ВПК разработку нового истребителя F-47. При этом Трамп отметил, что «многие хотят получить истребитель F-35». Однако поставка этих самолетов союзникам и армии США занимает «слишком много времени».
Трамп обратился к сотрудникам оборонного сектора.
Трамп анонсировал встречу на следующей неделе с главными подрядчиками оборонного сектора США для обсуждения графиков производства, которые он назвал слишком медленными. По его мнению, американским оружейникам нужно уже сейчас вложить деньги в производство самолетов и другого оборудования. И посетовал, что США производят лучшее оружие в мире, но недостаточно быстро. И пообещал наказывать оборонные компании за плохое выполнение работы.