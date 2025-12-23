«Ракеты и лазеры»: Трамп анонсировал массовую закладку американского «Золотого флота»

Трамп анонсировал встречу на следующей неделе с главными подрядчиками оборонного сектора США для обсуждения графиков производства, которые он назвал слишком медленными. По его мнению, американским оружейникам нужно уже сейчас вложить деньги в производство самолетов и другого оборудования. И посетовал, что США производят лучшее оружие в мире, но недостаточно быстро. И пообещал наказывать оборонные компании за плохое выполнение работы.