Bild: в Германии автомобиль врезался в автобусную остановку

По ее информации, водитель автомобиля марки Audi столкнулся с двумя другими автомобилями, двигавшимися в том же направлении. Несмотря на столкновение, мужчина продолжил движение, впоследствии въехав в автобусную остановку.
По данным полиции, которые приводит газета, в результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека.
Виновник ДТП вскоре после происшествия продолжил движение, но вскоре был задержан полицией. Газета указывает, что им оказался 32-летний гражданин Азербайджана, проживающий в Гиссене.
Расследование ДТП было передано в Государственное управление уголовной полиции Германии, отмечает Bild.