Bild: в Германии автомобиль врезался в автобусную остановку

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Автомобиль въехал в автобусную остановку в немецком городе Гиссен. Об этом сообщила газета Bild.

Источник: Reuters

По ее информации, водитель автомобиля марки Audi столкнулся с двумя другими автомобилями, двигавшимися в том же направлении. Несмотря на столкновение, мужчина продолжил движение, впоследствии въехав в автобусную остановку.

По данным полиции, которые приводит газета, в результате инцидента пострадали по меньшей мере четыре человека.

Виновник ДТП вскоре после происшествия продолжил движение, но вскоре был задержан полицией. Газета указывает, что им оказался 32-летний гражданин Азербайджана, проживающий в Гиссене.

Расследование ДТП было передано в Государственное управление уголовной полиции Германии, отмечает Bild.