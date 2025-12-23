Серия взрывов прогремела в пригороде Ростова-на-Дону, работают расчёты ПВО

По словам местных, также был слышен звук мотора. По предварительным данным, силы ПВО отработали по украинским дронам-камикадзе. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Очевидцы отмечают, что вспышки в небе сопровождались звуком работающих моторов.
Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников над Крымом и акваторией Чёрного моря. Основная часть целей пришлась на территорию Республики Крым. Ещё один беспилотник зафиксировали и уничтожили над Чёрным морем. Все аппараты относились к самолётному типу и находились в зоне ответственности дежурных сил ПВО. Информация о последствиях на земле не поступала.
