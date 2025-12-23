Ричмонд
Около десяти взрывов прогремело над городом Будённовск Ставропольского края

Около 10 взрывов было слышно над городом Будённовск Ставропольского края. По словам местных жителей, в одном из районов виден пожар, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Очевидцы рассказали, что взрывы начались около 20 минут и не прекращаются до сих пор. Всего было слышно не менее 10 громких звуков и виден пожар в северной части города. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Предварительно, ПВО работает по украинским дронам.

Ранее серия взрывов прогремела в пригороде Ростова-на-Дону. В Новочеркасске, примерно в 17 км от Ростова, очевидцы слышали около пяти взрывов и видели вспышки в небе. По словам местных, также был слышен звук мотора. По предварительным данным, силы ПВО отработали по украинским дронам-камикадзе. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

