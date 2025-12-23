Около десяти взрывов прогремело над городом Будённовск Ставропольского края

Очевидцы рассказали, что взрывы начались около 20 минут и не прекращаются до сих пор. Всего было слышно не менее 10 громких звуков и виден пожар в северной части города. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Предварительно, ПВО работает по украинским дронам.