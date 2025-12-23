Житель Кургана разнес петардой урну за 13 тысяч рублей

Полиция нашла разнесшего урну курганца, изучив записи с камер.
В Кургане молодой человек умышленно повредил городскую урну на набережной, взорвав в ней петарду. Материальный ущерб от его действий оценивается в 13 тысяч рублей, но размер штрафа может быть выше в несколько раз. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
«Курганские оперативники задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в вандализме. 11 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на набережной повреждена урна. В результате МКУ “Управление дорожного хозяйства и благоустройства” причинен ущерб на сумму около 13 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, изучив записи видеонаблюдения. На камеру попал момент, как житель Кургана бросает петарду в урну. Возбуждено уголовное дело. Курганцу грозит штраф в размере 40 тысяч рублей, исправительные работы до года, либо арест на срок до трех месяцев. Окончательную меру ему определит суд по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм).
Ранее курганские подростки устроили во дворе хлопок, сломав новую детскую площадку имени Максима Горького. Жители пожаловались на хулиганов в полицию.