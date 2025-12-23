Житель Кургана разнес петардой урну за 13 тысяч рублей

В Кургане молодой человек умышленно повредил городскую урну на набережной, взорвав в ней петарду. Материальный ущерб от его действий оценивается в 13 тысяч рублей, но размер штрафа может быть выше в несколько раз. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.