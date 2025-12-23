Ричмонд
Около 10 взрывов прогремело над Буденновском в Ставропольском крае

В городе Буденновск Ставропольского края произошла серия мощных взрывов. Об этом стало известно во вторник, 23 декабря.

По сообщениям местных жителей, в течение примерно 20 минут было слышно не менее десяти хлопков, а в северной части города виден крупный пожар.

Очевидцы сообщили, что один из беспилотников (БПЛА) упал в районе жилой застройки, прямо между пятиэтажными домами. По предварительной информации, взрывы связаны с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

Официальных данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.

21 декабря стало известно, что обломки украинского дрона повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Краснодарского края, площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

