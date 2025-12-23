Ричмонд
Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе

МЕХИКО, 23 дек — РИА Новости. Самолет Военно-морских сил Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в районе города Галвестон в американском штате Техас, сообщили в министерстве ВМС страны.

Источник: © РИА Новости

«Наше воздушное судно, выполнявшее миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau, потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона, штат Техас», — говорится в сообщении в блоге ВМС в Х.

В ведомстве уточнили, что после происшествия были задействованы протоколы поиска и спасения в координации с местными властями.

Согласно сообщению издания Galvnews со ссылкой на местные власти, на борту самолета находились восемь человек — два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка, нуждавшегося в лечении ожогов. Он выполнял «военно-медицинский» рейс и приближался к международному аэропорту Шоулза в условиях густого тумана.