Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе

«Наше воздушное судно, выполнявшее миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau, потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона, штат Техас», — говорится в сообщении в блоге ВМС в Х.
В ведомстве уточнили, что после происшествия были задействованы протоколы поиска и спасения в координации с местными властями.
Согласно сообщению издания Galvnews со ссылкой на местные власти, на борту самолета находились восемь человек — два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка, нуждавшегося в лечении ожогов. Он выполнял «военно-медицинский» рейс и приближался к международному аэропорту Шоулза в условиях густого тумана.