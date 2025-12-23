Суд арестовал замглавы «Проминвеста» Горбенко по делу о мошенничестве

В понедельник, 22 декабря, Лобненский городской суд Московской области арестовал замгендиректора «Проминвеста» Андрея Горбенко. Его обвиняют в мошенничестве при поставках оборудования предприятиям ВПК. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.