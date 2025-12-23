Суд арестовал замглавы «Проминвеста» Горбенко по делу о мошенничестве

В понедельник, 22 декабря, Лобненский городской суд Московской области арестовал замгендиректора «Проминвеста» Андрея Горбенко. Его обвиняют в мошенничестве при поставках оборудования предприятиям ВПК. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.
В документах поясняется, что Андрей Горбенко действовал в составе преступного объединения. Фигуранты дела поставляли предприятиям оборудование по завышенной цене. Андрею Горбенко предъявили обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Кроме того, известно, что общий ущерб составил порядка 2 424 000 000 рублей. В результате преступных схем пострадали АО «Концерн Калашникова», АО «НПО Энергомаш» и ПАО «Компания “Сухой”.
Суд в Москве также расследует дело продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Продюсера могут заключить под стражу.