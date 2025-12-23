Самолёт ВМС Мексики с ребёнком на борту упал при заходе на посадку в США

Военный самолёт из Мексики потерпел крушение в Соединённых Штатах, заявили мексиканские военные.
Инцидент случился в американском штате Техас неподалёку от населённого пункта Галвестон. Самолёт ВМС Мексики заходил на посадку. Он потерпел крушение в заливе Галвестон. Военные уточнили, что самолёт выполнял задание «по медицинской поддержке».
«Наш самолёт, выполнявший миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau, потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона, штат Техас», — говорится в сообщении Военно-морских сил в соцсети X*.
По словам военных, «были задействованы протоколы поиска и спасения в координации с местными властями».
По предварительным данным, на борту самолёта были восемь человек, в том числе два пилота и ребёнок. Издание Galvnews пишет, что ему требовалось лечение в связи с ожогами. В материале сказано, что самолёт летел в условиях густого тумана.
По данным телеканала KPRC, погибли четыре человека, ещё несколько числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что в Мексике при падении бизнес-джета Cessna Citation III около с международного аэропорта города Толука погибли шесть человек.
