Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт ВМС Мексики с ребёнком на борту упал при заходе на посадку в США

Мексиканский военный самолёт потерпел крушение в заливе Галвестон в Техасе, на борту был ребёнок, которому требовалась помощь из-за ожогов.

Источник: Аргументы и факты

Военный самолёт из Мексики потерпел крушение в Соединённых Штатах, заявили мексиканские военные.

Инцидент случился в американском штате Техас неподалёку от населённого пункта Галвестон. Самолёт ВМС Мексики заходил на посадку. Он потерпел крушение в заливе Галвестон. Военные уточнили, что самолёт выполнял задание «по медицинской поддержке».

«Наш самолёт, выполнявший миссию по медицинской поддержке в координации с фондом Michou y Mau, потерпело аварию во время захода на посадку в окрестностях Галвестона, штат Техас», — говорится в сообщении Военно-морских сил в соцсети X*.

По словам военных, «были задействованы протоколы поиска и спасения в координации с местными властями».

По предварительным данным, на борту самолёта были восемь человек, в том числе два пилота и ребёнок. Издание Galvnews пишет, что ему требовалось лечение в связи с ожогами. В материале сказано, что самолёт летел в условиях густого тумана.

По данным телеканала KPRC, погибли четыре человека, ещё несколько числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в Мексике при падении бизнес-джета Cessna Citation III около с международного аэропорта города Толука погибли шесть человек.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.