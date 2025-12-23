Ричмонд
В Свердловской области раскрыто вооруженное нападение на пункт металлолома

В Свердловской области перед судом предстанут двое мужчин, совершивших вооруженный налет на пункт приема металлолома в Нижних Сергах. Расследование уголовного дела о разбое завершено, материалы переданы в суд, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Нападавшие вооружились охотничьим ружьем.

«Установлено, что ночью 24 сентября совершено нападение с применением гладкоствольного двуствольного охотничьего ружья, из которого был произведен выстрел в направлении работника организации. После злоумышленники скрылись с места происшествия. Для задержания подозреваемых из Екатеринбурга был вызван отряд СОБРа», — указано в telegram-канале ведомства.

URA.RU уже рассказывало, что первым задержали 50-летнего мужчину — его нашли по месту жительства в Нижних Сергах. Второй предполагаемый участник нападения попытался уехать в Екатеринбург на рейсовом автобусе. Его остановили и задержали на выезде из города. Фигурантов доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.