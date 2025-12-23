В Свердловской области раскрыто вооруженное нападение на пункт металлолома

URA.RU уже рассказывало, что первым задержали 50-летнего мужчину — его нашли по месту жительства в Нижних Сергах. Второй предполагаемый участник нападения попытался уехать в Екатеринбург на рейсовом автобусе. Его остановили и задержали на выезде из города. Фигурантов доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания.