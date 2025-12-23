Генерал-майор ФСБ Михайлов: информацию о Сарварове могли передать «кроты»

По словам Михайлова, в рамках расследования необходимо искать не только непосредственных исполнителей подрыва автомобиля офицера, но и тех, кто обеспечил доступ к его персональной информации и маршрутам передвижения. Эти сведения, как отметил собеседник «МК», недоступны случайным людям и могут утекать лишь через ограниченный круг должностных лиц, допущенных к соответствующим базам.