Генерал-майор ФСБ Михайлов: информацию о Сарварове могли передать «кроты»

К персональным данным силовиков имеет ограниченный круг лиц.
Вероятные предатели и «кроты» в российских госструктурах могли передать информацию о погибшем в ходе теракта начальнике управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанте Фаниле Сарварове. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
«Не буду сейчас называть конкретные структуры, чтобы не бросать на них тень. Но надо искать “крота” там, где хранятся какие-то персональные данные высших должностных лиц министерства обороны. Факт остаётся фактом: кто-то вполне себе очень успешно предоставляет информацию о некоторых персонах», — заявил Михайлов в интервью «МК».
По словам Михайлова, в рамках расследования необходимо искать не только непосредственных исполнителей подрыва автомобиля офицера, но и тех, кто обеспечил доступ к его персональной информации и маршрутам передвижения. Эти сведения, как отметил собеседник «МК», недоступны случайным людям и могут утекать лишь через ограниченный круг должностных лиц, допущенных к соответствующим базам.