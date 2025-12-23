Ричмонд
Генерал-майор ФСБ Михайлов: информацию о Сарварове могли передать «кроты»

Вероятные предатели и «кроты» в российских госструктурах могли передать информацию о погибшем в ходе теракта начальнике управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанте Фаниле Сарварове. Об этом заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

К персональным данным силовиков имеет ограниченный круг лиц.

«Не буду сейчас называть конкретные структуры, чтобы не бросать на них тень. Но надо искать “крота” там, где хранятся какие-то персональные данные высших должностных лиц министерства обороны. Факт остаётся фактом: кто-то вполне себе очень успешно предоставляет информацию о некоторых персонах», — заявил Михайлов в интервью «МК».

По словам Михайлова, в рамках расследования необходимо искать не только непосредственных исполнителей подрыва автомобиля офицера, но и тех, кто обеспечил доступ к его персональной информации и маршрутам передвижения. Эти сведения, как отметил собеседник «МК», недоступны случайным людям и могут утекать лишь через ограниченный круг должностных лиц, допущенных к соответствующим базам.