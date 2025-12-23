Ричмонд
Самолёт ВМС Мексики разбился в Техасе во время гуманитарной миссии

Вблизи Галвестона в штате Техас потерпел крушение самолёт ВМС Мексики при заходе на посадку. Как сообщили в министерстве ВМФ, воздушное судно King Air ANX 1209 выполняло гуманитарную миссию по медицинской перевозке в рамках программы «Морской план».

Источник: Life.ru

После крушения к месту происшествия были направлены спасательные службы и береговая охрана США. На данный момент спасены шесть человек: четверо живы, двое погибли. Двое остаются внутри разбившегося самолёта, спасательные работы продолжаются.

Министерство ВМС Мексики начало расследование причин аварии и координирует действия с консульством в Хьюстоне для оформления всех необходимых процедур. Ведомство подтвердило, что безопасность операций остаётся приоритетом, а информация о ходе спасательных работ и расследования будет предоставляться своевременно и на основе подтверждённых данных.

А ранее самолёт Airbus A320 «Уральских авиалиний», направлявшийся из Дубая в Екатеринбург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Ашхабада. Причиной стало отключение одного из двигателей. Командир судна определил разницу в показаниях топлива на датчиках и согласно инструкции произвёл посадку в ближайшем аэродроме.

