Жителя Приморья осудят за жестокое избиение мужчины

Следователи СКР по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
По версии следствия, трагедия произошла 13 сентября 2025 года в Дальнегорске на проспекте 50 лет Октября. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый в ходе конфликта со знакомым выстрелил в него из пневматического оружия, а затем нанес мужчине не менее десяти ударов деревянным предметом, похожим на биту. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
В настоящее время собрана вся доказательная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для последующего утверждения и передачи в суд. Обвиняемому грозит длительное лишение свободы.