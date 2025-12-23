Жителя Приморья осудят за жестокое избиение мужчины

По версии следствия, трагедия произошла 13 сентября 2025 года в Дальнегорске на проспекте 50 лет Октября. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый в ходе конфликта со знакомым выстрелил в него из пневматического оружия, а затем нанес мужчине не менее десяти ударов деревянным предметом, похожим на биту. От полученных травм потерпевший скончался на месте.