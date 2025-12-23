Ричмонд
В Новосибирске кипятком затопило пожарную лестницу в жилом доме

В ЖК «Онега» на улице Тюленина пожарную лестницу затопило горячей водой из-за выхода из строя батарей отопления.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске 22 декабря в одном из многоквартирных домов произошла коммунальная авария. В жилом комплексе «Онега» на улице Тюленина горячей водой затопило пожарную лестницу.

По информации Telegram-канала Mash Siberia, в доме вышли из строя три батареи отопления из четырёх. В результате лестничная клетка оказалась залита кипятком и полностью заполнилась паром. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили кадры в сеть.

Сообщается, что неисправность удалось устранить.

Ранее портал Om1 Новосибирск сообщал, что в торговом центре «Лазурный» произошёл конфликт между подростками и несовершеннолетним мальчиком с ограниченными возможностями здоровья. В результате мальчика вывели на улицу, где группа подростков избила его.