В Новосибирске кипятком затопило пожарную лестницу в жилом доме

В Новосибирске 22 декабря в одном из многоквартирных домов произошла коммунальная авария. В жилом комплексе «Онега» на улице Тюленина горячей водой затопило пожарную лестницу.
По информации Telegram-канала Mash Siberia, в доме вышли из строя три батареи отопления из четырёх. В результате лестничная клетка оказалась залита кипятком и полностью заполнилась паром. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили кадры в сеть.
Сообщается, что неисправность удалось устранить.
