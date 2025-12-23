Экс-замглавы района в Хабаровском крае попался на хищении бюджетных миллионов

Экс-заместитель главы Верхнебуреинского района Хабаровского края предстанет перед судом по обвинению в серьезном превышении должностных полномочий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным следствия, в 2020 году чиновник, чтобы искусственно улучшить свои рабочие показатели, незаконно принял невыполненные работы по муниципальным контрактам. Речь шла о проектировании и изысканиях для реконструкции дорог в четырех поселках района. Он знал, что подрядчик свою работу не сделал, но все равно подписал акты.
Затем, чтобы скрыть эту аферу, с 2021 по 2023 год он инициировал заключение новых контрактов на те же самые работы, но уже с другими исполнителями. Таким образом, бюджет заплатил дважды, а дороги так и не были построены. В результате его действий муниципалитету был нанесен ущерб на сумму более 6,8 миллиона рублей.
Уголовное дело было заведено после материалов, предоставленных УФСБ по Хабаровскому краю. В рамках расследования на имущество обвиняемого, включая автомобиль, был наложен арест. Следствие завершено, и теперь дело направлено в суд для решения дальнейшей судьбы бывшего зама.