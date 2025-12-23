Экс-замглавы района в Хабаровском крае попался на хищении бюджетных миллионов

Затем, чтобы скрыть эту аферу, с 2021 по 2023 год он инициировал заключение новых контрактов на те же самые работы, но уже с другими исполнителями. Таким образом, бюджет заплатил дважды, а дороги так и не были построены. В результате его действий муниципалитету был нанесен ущерб на сумму более 6,8 миллиона рублей.