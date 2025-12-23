Мужчина ударил ножом оппонента в ходе ссоры около кафе в Приморье

Конфликт, в результате которого пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, разгорелся около полуночи на улице Карла Маркса. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, опросила свидетелей и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что между двумя компаниями мужчин возникла словесная перепалка, в ходе которой один из участников достал холодное оружие.