Мужчина ударил ножом оппонента в ходе ссоры около кафе в Приморье

Сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего жителя Пограничного округа, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью ножом. Инцидент произошел ночью 23 декабря около местного кафе, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Следственным отделением ОМВД России по Пограничному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом “з” части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия)», — говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов, поводом для задержания стало ранение 32-летнего местного жителя. Мужчина с травмой живота был доставлен в приемное отделение больницы, откуда медики сообщили в полицию.
Конфликт, в результате которого пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, разгорелся около полуночи на улице Карла Маркса. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, опросила свидетелей и изъяла записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что между двумя компаниями мужчин возникла словесная перепалка, в ходе которой один из участников достал холодное оружие.
Задержанный уже дал признательные показания в отделе полиции. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что недавно Михайловский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Приморья, который поджег сельский клуб после конфликта с диджеем из-за музыкального репертуара. Инцидент произошел во время дискотеки для подростков.