В Красноярском крае завели дело о контрабанде древесины на 36 миллионов рублей

В Красноярском крае завели уголовные дела о контрабанде древесины стоимостью свыше 32 миллионов рублей. По версии Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, одна из местных компаний отправила за рубеж свыше четырех тысяч кубометров лесоматериалов.
При этом фирма указывала в документации недостоверные сведения, скрывая незаконное происхождение экспортируемой продукции.
По статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.