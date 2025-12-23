Ричмонд
В Красноярском крае завели дело о контрабанде древесины на 36 миллионов рублей

В Красноярском крае по материалам транспортной прокуратуры завели уголовные дела о контрабанде лесоматериалов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае завели уголовные дела о контрабанде древесины стоимостью свыше 32 миллионов рублей. По версии Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, одна из местных компаний отправила за рубеж свыше четырех тысяч кубометров лесоматериалов.

При этом фирма указывала в документации недостоверные сведения, скрывая незаконное происхождение экспортируемой продукции.

По статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере» подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.