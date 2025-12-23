Ричмонд
В Кемеровской области без электроэнергии остались более 10 тыс. человек

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Более 10 тыс. потребителей остались без электричества из-за отключения подстанции в городе Тайга Кемеровской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Илья Середюк.

Источник: Reuters

«Провел оперативный штаб по ситуации в городе Тайга. В 04:56 (00:56 мск — прим. ТАСС) там произошло отключение электрической подстанции. Прекратилась подача электричества у 10 455 бытовых и 64 социально-значимых потребителей. В их числе: две больницы, девять школ, 11 детских садов, 24 котельных, 18 объектов водоснабжения», — написал Середюк.

По словам губернатора региона, на место аварии направлены две дополнительные бригады и аварийный отряд, который будет контролировать подачу тепла в учреждения социальной сферы. «В 05:02 (01:02 — прим. ТАСС) подстанцию начали переподключать на резервный источник энергии. В 6:12 (02:12 мск — прим. ТАСС) подали напряжение потребителям. Давление в системе выровняли. Запущены сетевые насосы на центральной котельной. Идет постепенное повышение температуры теплоносителя», — добавил Середюк.