В Кемеровской области без электроэнергии остались более 10 тыс. человек

По словам губернатора региона, на место аварии направлены две дополнительные бригады и аварийный отряд, который будет контролировать подачу тепла в учреждения социальной сферы. «В 05:02 (01:02 — прим. ТАСС) подстанцию начали переподключать на резервный источник энергии. В 6:12 (02:12 мск — прим. ТАСС) подали напряжение потребителям. Давление в системе выровняли. Запущены сетевые насосы на центральной котельной. Идет постепенное повышение температуры теплоносителя», — добавил Середюк.