Два работника разбились насмерть, упав со стройки во Владивостоке

«Два работника получили смертельные травмы в результате падения с высоты», — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда. Также специалисты проверят соблюдение техники безопасности при организации и проведении строительных работ на объекте.
Прокуратура края взяла на контроль ход и результаты проверки, которую проводит Государственная инспекция труда. Кроме того, ведомство отслеживает расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 216 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Ранее на Камчатке произошёл несчастный случай при утилизации судна, в результате которого погиб один работник и пострадал ещё один человек. Инцидент произошёл 6 декабря на территории между бухтами Солёное озеро и Щитовая. По предварительным данным, во время работ произошёл разрыв пневматического ролл-мешка, на котором находилось судно. Отлетевшие элементы конструкции травмировали находившихся рядом людей, один из которых скончался на месте. Камчатская транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль и заявила о проверке действий ответственных лиц.
