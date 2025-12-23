Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два работника разбились насмерть, упав со стройки во Владивостоке

Во Владивостоке на строительной площадке погибли два человека, получив смертельные травмы при падении с высоты. Инцидент произошёл вечером 22 декабря на объекте в районе Патрокла, сообщили в прокуратуре Приморского края.

Источник: Life.ru

«Два работника получили смертельные травмы в результате падения с высоты», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда. Также специалисты проверят соблюдение техники безопасности при организации и проведении строительных работ на объекте.

Прокуратура края взяла на контроль ход и результаты проверки, которую проводит Государственная инспекция труда. Кроме того, ведомство отслеживает расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 216 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее на Камчатке произошёл несчастный случай при утилизации судна, в результате которого погиб один работник и пострадал ещё один человек. Инцидент произошёл 6 декабря на территории между бухтами Солёное озеро и Щитовая. По предварительным данным, во время работ произошёл разрыв пневматического ролл-мешка, на котором находилось судно. Отлетевшие элементы конструкции травмировали находившихся рядом людей, один из которых скончался на месте. Камчатская транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль и заявила о проверке действий ответственных лиц.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.