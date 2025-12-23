Два работника разбились насмерть, упав со стройки во Владивостоке

Ранее на Камчатке произошёл несчастный случай при утилизации судна, в результате которого погиб один работник и пострадал ещё один человек. Инцидент произошёл 6 декабря на территории между бухтами Солёное озеро и Щитовая. По предварительным данным, во время работ произошёл разрыв пневматического ролл-мешка, на котором находилось судно. Отлетевшие элементы конструкции травмировали находившихся рядом людей, один из которых скончался на месте. Камчатская транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль и заявила о проверке действий ответственных лиц.