Рабочие погибли на стройплощадке ЖК во Владивостоке

Напоминаем, в прошлом году такая экономия привела к уничтожению здания музыкального театра в Хабаровске. Бригада гастарбайтеров при ремонте кровли случайно устроила пожар, после которого здание восстановлению не подлежало. Пожар уничтожил и дорогостоящее оборудование, музыкальные инструменты и т. д. , ущерб составил порядка миллиарда рублей. На пепелище планируется построить новый театр, но строительство оценивается уже в 10 миллиардов рублей, которых в бюджете края нет. Фигуранты уголовных дел — рабочий, из-за действий которого случился пожар, и начальник участка, которому предъявлены обвинения в организации незаконной миграции и нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.