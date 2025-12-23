Рабочие погибли на стройплощадке ЖК во Владивостоке

Трагедия произошла вечером 22 декабря в микрорайоне Патрокл. Двое рабочих получили несовместимые с жизнью травмы при падении с высоты. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ. В расследовании смертельного случая принимает участие Государственная инспекция труда.
В социальных сетях уточняют, что объект, на котором погибли строители — это ЖК «Дом на Востоке» (улица Басаргина). Прошлой зимой на Патрокле был инцидент на другой стройке — пожар в ЖК «Посейдония», обошлось без жертв.
Частые инциденты на стройках жилых комплексов и разных объектов во Владивостоке наводят обывателей на мысли о злоупотреблении дешёвой рабочей силой из числа трудовых мигрантов.
Напоминаем, в прошлом году такая экономия привела к уничтожению здания музыкального театра в Хабаровске. Бригада гастарбайтеров при ремонте кровли случайно устроила пожар, после которого здание восстановлению не подлежало. Пожар уничтожил и дорогостоящее оборудование, музыкальные инструменты