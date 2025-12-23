Ричмонд
Рабочие погибли на стройплощадке ЖК во Владивостоке

Двое рабочих погибли на стройплощадке жилого комплекса во Владивостоке, возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть нескольких лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ), сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Трагедия произошла вечером 22 декабря в микрорайоне Патрокл. Двое рабочих получили несовместимые с жизнью травмы при падении с высоты. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ. В расследовании смертельного случая принимает участие Государственная инспекция труда.

В социальных сетях уточняют, что объект, на котором погибли строители — это ЖК «Дом на Востоке» (улица Басаргина). Прошлой зимой на Патрокле был инцидент на другой стройке — пожар в ЖК «Посейдония», обошлось без жертв.

Частые инциденты на стройках жилых комплексов и разных объектов во Владивостоке наводят обывателей на мысли о злоупотреблении дешёвой рабочей силой из числа трудовых мигрантов.

Напоминаем, в прошлом году такая экономия привела к уничтожению здания музыкального театра в Хабаровске. Бригада гастарбайтеров при ремонте кровли случайно устроила пожар, после которого здание восстановлению не подлежало. Пожар уничтожил и дорогостоящее оборудование, музыкальные инструменты и т. д., ущерб составил порядка миллиарда рублей. На пепелище планируется построить новый театр, но строительство оценивается уже в 10 миллиардов рублей, которых в бюджете края нет. Фигуранты уголовных дел — рабочий, из-за действий которого случился пожар, и начальник участка, которому предъявлены обвинения в организации незаконной миграции и нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.

